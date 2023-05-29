В Татарстане на кладбище обнаружили разбросанные пакеты с послеродовыми отходами

Пакеты с медицинскими отходами по кладбищу растащили собаки Фото: принтскрин видео.

В Татарстане жители города Чистополь обнаружили на местном кладбище разбросанные пакеты с медицинскими отходами – послеродовыми последами и ампутированными частями тела. Их складировали в выкопанную около могил яму, но в какой-то момент она наполнилась и животные стали растаскивать жуткие находки по территории кладбища.

- Вонь стояла неимоверная. Яма была прикрыта старыми досками и проржавевшим металлическим листом. Медицинские отходы сюда привозят с местной ЦРБ, - рассказала местная жительница.

После того, как активисты подняли шум в соцсетях, на ситуацию обратили внимание в прокуратуре и Роспотребнадзоре. Выяснилось, что место захоронения медицинских отходов согласовано с администрацией города. Только вот подрядчик некачественно выполнял свою работу, поэтому в ЦРБ решили расторгнуть договор с этой организацией.

- Специалистами хозяйственный службы ЦРБ были приняты все необходимые меры по устранению ненадлежащего содержания территории и обращения с медицинскими отходами, - заверили в медучреждении. – Ведутся сварочные работы каркаса для обустройства специально отведенного места утилизации и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Сейчас на кладбище Чистополя порядок: разбросанные пакеты собрали, нет зловония, а вместо старой едва прикрытой ямы - аккуратно огороженное место захоронения медицинских отходов.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане «скорая» отказалась выезжать к умирающему после ДТП мужчине.

Так выглядела яма с отходами раньше Фото: принтскрин видео.

Захоронения привели в порядок Фото: принтскрин видео.

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