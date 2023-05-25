Переломала кости: в Татарстане вынесли приговор матери, избившей шестимесячного сына

Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Камско-Устьинского района признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью шестимесячному сыну.

- Суд приговорил женщину к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Инцидент произошел в августе-сентябре прошлого года. По версии следствия, мать не стала терпеть плач младенца и избила его, нанеся удары по телу и голове. Тогда женщину с полугодовалым сыном доставили в ДРКБ и положили в палату нейрохирургического отделения. В сентябре мать, не стерпев, вновь ударила плакавшего ребенка металлическим бортом кровати по ноге - мальчик получил перелом бедра.

О причиненных травмах медработникам женщина рассказывать не стала. Несколько дней спустя ситуация повторилась. Мать избила ребенка руками, сломав малышу оба предплечья, после чего сбежала из больницы.

Расследование по этому делу находилось на контроле центрального аппарата Следкома России.

Напомним, ранее в Ютазинском районе отец расправился со своей 17-летней беременной дочерью, а после - утопил тело в реке.

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