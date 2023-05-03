Скинул тело в реку: житель Татарстана показал, как расправился со своей 17-летней беременной дочерью

Отец девушки написал явку с повинной

Житель Татарстана признался в убийстве 17-летней дочери и показал оперативникам, как он совершил преступление. Видео опубликовал Следком РТ.

Информация о пропаже школьницы поступила в полицию 27 апреля. Сообщалось, что девушка вышла из здания учебного заведения в Ютазинском районе республики около полудня и перестала выходить на связь. К поискам подключились волонтеры. Спустя несколько дней в убийстве признался отец пропавшей.

47-летний мужчина написал явку с повинной. По информации следствия, он услышал, как дочь разговаривает по телефону на интимную тему. Из-за этого он пришел в ярость и между ним и девушкой произошел конфликт. Отец толкнул дочь с лестницы, от удара головой школьница умерла. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина отвез тело к реке и утопил его. Позже он показал это место оперативникам, тело удалось найти.

Как ранее «КП-Казань» сообщил собственный источник, школьница была беременной от парня, с которым встречалась продолжительное время. Будущий отец не отказался от ребенка, пара запланировала свадьбу после окончания школы.

По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что житель Лениногорска убил возлюбленную, которая была старше его на 33 года. Жертве было 72 года.

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