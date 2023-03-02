Переломала кости младенцу из-за плача. В Татарстане мать будут судить за жестокое избиение родного сына

В настоящее время женщина находится под стражей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Молодая женщина из Камско-Устьинского района Татарстана родила сына. Вроде радость материнства должна была ее переполнять. Но то ли постродовая депрессия, то ли неопытность или усталость, отношение к младенцу у нее, видимо, резко поменялось.

Все началось с плача ребенка и его капризов. Обычное дело, скажете вы. Вот только мама мальчика не захотела выносить этого шума. Как полагают в следственном комитете Татарстана, в августе 2022 года она избила кричащего младенца, которому на тот момент было шесть месяцев. Утверждается, что женщина наносила удары не только по телу сына, но и по голове. Из полученных ребенком травм его вместе с матерью положили в ДРКБ.

Но и там женщина не стала терпеть плач и капризы младенца. По версии следствия, находясь в палате нейрохирургического отделения, она ударила сына металлическим бортом кровати по ноге. Малыш получил перелом бедра. Его мать ничего не сказала об этом врачам. Прошло несколько дней, и женщина снова избила своего ребенка. В этот раз она сломала ему оба предплечья. После этого молодая мать ушла из больницы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, причем сразу по трем статьям: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Разбирательство по нему находилось на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

- Расследование завершено. Собрано достаточно доказательств, которые изобличают обвиняемую. В связи с этим все материалы дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Так, что вскоре молодая мать предстанет перед законом. Отметим, что этого момента она дожидается, находясь под стражей, то есть в камере СИЗО.

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