Рылся в медкартах пациентов: Казанец ночью залез в поликлинику и расстрелял из пистолета женщину-охранника

Оружие пока из которого велась стрельба, пока не нашли. Криминалисты склоняются к тому, что это был травматический пистолет, переделанный под боевые патроны. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вышли на след грамотно и оперативно. В Казани задержали 50-летнего местного жителя, который залез ночью в поликлинику №17 на улице Гладилова и расстрелял там из пистолета женщину-охранника.

Пострадавшая во время дежурства, вдруг, услышала, как кто-то ходит по коридорам медучреждения. Собрав всю волю в кулак, она отправилась на поиски источника звуков. Когда женщина зашла в регистратуру, то на нее оттуда уставились глаза в маске. Это был мужчина. Женщина-охранник застала его, когда он рылся в стеллаже с медкартами пациентов поликлиники. После окрика неизвестный выхватил пистолет и расстрелял невооруженного человека.

Пройдя мимо истекающей кровью женщины, мужчина будто исчез, растворился в воздухе. Входную дверь поликлиники никто не открывал и не закрывал, иначе бы женщина-охранник сразу об этом узнала. Сама она, пересилив боль, добралась до «тревожной кнопки» и нажала на нее. На место происшествия тут же прибыли правоохранители и «скорая помощь». Женщину-охранника с огнестрельным ранением груди срочно госпитализировали. Сейчас она продолжает находиться в больнице и ее жизни больше ничего не угрожает.

Пока раненой оказывали медицинскую помощь, правоохранители искали стрелявшего. Двери были закрыты, а злодея в поликлинике не было. Загадку разгадали, когда осмотр дошел до окон. Одна из форточек медучреждения была открыта. Через нее, по версии правоохранителей, злоумышленник и проник в поликлинику, тем же путем он ее и покинул. Начались поиски.

Удалось быстро вычислить, что стрелявший передвигался на автомобиле. После того как, на него вышли, получилось задержать и подозреваемого в дерзком нападении. Маски были сорваны, им оказался 50-летний житель Казани, который, к слову, уже не раз имел проблемы с законом. Что касается оружия, из которого злоумышленник стрелял, то его пока не нашли. Криминалисты склоняются к тому, что это был травматический пистолет, переделанный под боевой.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу – сообщили в следственном комитет Татарстана.

Также в настоящее время правоохранители пытаются узнать у задержанного, зачем ему нужно было проникать ночью в поликлинику и что он искал в медкартах пациентов. За этим также следят и сотрудники прокуратуры. Надзорное ведомство взяло расследование этого уголовного дела под свой контроль.

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