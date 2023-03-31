Две ноги за четыре колеса: В Казани «продавец» квадроцикла направил на полицейского пистолет и был ранен

Оперативнику удалось вовремя обезвредить злоумышленника с пистолетом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Началось с того, что житель Перми нашел в соцсетях очень привлекательное объявление. В Казани продавались колеса для квадроцикл и всего за каких-то 40 тысяч рублей. Мужчина связался с продавцом по видеосвязи. Тот все показывал и рассказывал, а на фоне мелькал его приятель. Стороны ударили по рукам. Покупатель утратил бдительность и перечислил все деньги на счет продавца. Последний же после этого просто перестал выходить на связь.

Житель Перми тут же поумнел. Окольными путями вычислил примерный адрес обманщика и вместе с другом приехал на его поиски в Казань. Мужчины начали обход квартир, но ни в одной из них не было и следа обидчика. Они хотели было уже опустить руки. Но у них оставался еще один адрес – адрес матери продавца.

Мужчины навестили женщину, а она им сказала, мол, так и так, не видела сына уже около года. Делать нечего и потерпевший пошел писать заявление в полицию. Там его приняли и возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Но не успело расследование толком начаться, как на телефон обманутого покупателя позвонил тот самый продавец. Он узнал, что тот его искал и начал угрожать пьяным голосом. В итоге назначил встречу на парковке торгового центра по улице Габишева.

Приятели из Перми, недолго думая, пошли с этим «приглашением» обратно в отдел полиции. Оперативники составили компанию мужчинам и поехали на встречу вместе с ними на двух неприметных машинах.

Вечер. Парковка торгового центра. На ней потерпевших ждал BMW без госномеров. Вот только к сидевшим в иномарке подошел не обманутый покупатель, а оперативник. Он представился и потребовал от водителя и пассажира выйти из машины.

Последний на это достал пистолет и направил его в лицо полицейского. Правоохранитель спокойно потребовал опустить дуло и сдаться, иначе будут приняты меры. За отказом последовали два выстрела. Оперативник успел обезвредить злоумышленника прежде чем он начал стрельбу. Пассажир BMW получил ранения двух ног. Водитель иномарки до этого тоже вел себя вызывающе, но после выстрелов он понял серьезность намерений полицейского и притих. В таком состоянии его и доставили в отдел полиции, а его раненный приятель отправился в больницу.

По выходу оттуда у них на двоих будет тот еще криминальный букет. Так, уже возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и повторного управления транспортным средством в состоянии опьянении. Водитель BMW ранее попался на том, что катался на машине под наркотиками за что и был лишен прав. Кроме того, на подходе может быть еще одно уголовное дело.

- Материалы по факту применения насилия в отношении полицейского направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России для принятия процессуального решения, - сообщили в МВД Татарстана.

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