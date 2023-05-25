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НовостиПроисшествия25 мая 2023 5:51

В Казани неизвестный ночью проник в поликлинику и выстрелил в охранницу

Женщина выжила и смогла позвонить в полицию
Адам САГАЛ
Увидев женщину, незнакомец выстрелил в нее. Фото: zdrav.tatar.ru

Увидев женщину, незнакомец выстрелил в нее. Фото: zdrav.tatar.ru

В Казани ночью 25 мая в поликлинику на улице Гладилова проник неизвестный мужчина, он выстрелил в охранницу.

Инцидент произошел около 4:30. Некий мужчина в маске проник в здание поликлиники через форточку. Когда его заметила охранница, он рылся в карточках пациентов. Увидев женщину, незнакомец выстрелил в нее. Какое у него было оружие, пока неизвестно.

Женщина получила легкую травму. Она вызвала полицию. В данный момент злоумышленника разыскивают. Как сообщила охранница, на вид ему 35-4 лет, носит бороду.

Ранее мы сообщали, что в Казани неподалеку от общежития КФУ иностранец изнасиловал девушку.

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