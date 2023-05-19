Дар от итальянской маркизы Татарстану: Из Рима в Мамадыш привезли частицу мощей Николая Чудотворца

95-летняя «наследница королей» итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго передала святыню главе Мамадышского района.Фото: предоставил Анатолий Иванов

Обычный рейс из Турции в Казань, среди пассажиров глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов. С пересадкой он прибыл домой из Италии. В аэропорту его встречала целая делегация, в том числе и настоятель мамдышского храма преподобной Ксении Римляныни иерей Олег Малышев. Он и православные татарстанцы с нетерпением ждали ценного груза, который бережно им из самолета вынес Анатолий Иванов. В Татарстан из Рима прибыла христианская святыня – частица мощей Николая Чудотворца. Ее в дар церкви Мамадыша передала 95-летняя «наследница королей» итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго.

- Случилось то, о чем мы мечтали три года. И это неспроста, в свое время было явление иконы святителя в Мамадыше. В России есть только четыре таких города, один из них наш. Мощи Николая Чудотворца объединяют всех людей. И в нашем городе он будет помогать всем, кто придет к нему просить у него помощи, - оценил масштаб события глава Мамадышского района Анатолий Иванов.

Отметим, что на переговоры с маркизой три года назад в Италию Иванов летал вместе с руководителем Татарстанского отделения Императорского Палестинского Православного общества Дмитрием Хафизовым, который также участвовал в передаче Ватиканом списка иконы Казанской Божией матери. Договоренность была достигнута, но мощам святого не суждено было сразу отправиться в Мамадыш. Сначала пандемия, потом скоропостижная смерть Хафизова и сложная ситуация с обстановкой в мире.

Когда же Анатолий Иванов все же получил святыню из рук маркизы, то он сразу отправился в итальянский город Бари, в русское православное подворье. Там в местной базилике, хранится основная часть мощей Николая Чудотворца. Настоятель Вячеслава Бачин провел службу с привезенной частицей.

Известно, что мощи святого в этой базилике мироточат. Эту миру с собой взял и глава Анатолий Иванов, для помазания паломников, которые придут в Мамадыш на поклонение частице мощей Николая Чудотворца.

Сразу по прибытию в Казань ценный груз был перевезен в Мамадыш. Фото: vk.com/tatmitropolia

В Мамадыше частицу мощей Николая Чудотворца встречала тысяча верующих

Сразу по прибытию в Казань ценный груз был перевезен в Мамадыш, где его ждали верующие – около тысячи людей.

- Святой Николай теперь среди нас. Это великая милость от Бога, мы должны сохранить ее в своей душе и сердце, - обратился к ним настоятель храма преподобной Ксении Римляныни иерей Олег Малышев.

Под звон колоколов собравшиеся прошли крестным ходом с привезенной святыней – от парка Победы до строящегося Троицкого собора. В будущем именно в нем и будет храниться частица Николая Чудотворца. Сейчас же ее поместили в храм преподобной Ксении Римляныни. Верующие туда могут прийти в любой день, и приложится к мощам.

После всех торжеств святыню поместили в храм преподобной Ксении Римляныни. Фото: Николай Михайлов

Почему мощи Николая Чудотворца перевезли в Мамадыш

Около Мамадыша на берегу ручья Беркас, который относится к реке Ошма, когда-то рос огромный дуб. В XVII веке он стал внутри полым, и там была явлена икона Николая Чудотворца. После этого имевшийся там родник был освящен в честь него. Он сейчас так и называется «Святая чаша». К роднику до сих пор ходят паломники.

- Три года назад маркиза сообщила нам, что хочет отдать в дар частицу мощей, поскольку у нас в Мамадыше было явление Николая Чудотворца. Однако, сразу перевезти святыню так и не удалось из-за смерти Дмитрия Хафизова, который и вел тогда переговоры, - рассказал «КП-Казань» глава Мамадышского района Анатолий Иванов.

В итоге ему пришлось завершать, начатое Хафизовым благое дело, получив святыню из рук маркизы Иммаколата Соларо дель Борго.

- Николай Чудотворец - наш покровитель. А его мощи подлинные и были переданы нам в православном храме Святой Великомученицы Екатерины в Риме, - отметил Иванов.

По мнению настоятеля храма преподобной Ксении Римляныни иерея Олега Малышева, такой дар - очень редкое явление.

- Раньше, чтобы поклониться Николаю Чудотворцу, нужно было ехать в итальянский город Бари. Зато теперь святыня - вот она, рядом! - с гордостью говорит отец Олег. - Если человек в душе верит в помощь Чудотворца и обращается к нему искренне и с чистыми помыслами, то Святой Николай способен ему помочь. А если не верит и просит не бог весть что, то помощи можете не ждать, - отметил в разговоре с «КП-Казань» отец Олег.

Что известно о маркизе Иммаколата Соларо дель Борго

Маркиза Иммаколата Соларо дель Борго, представительница древнейшего итальянского аристократического рода. По отцовской линии она относится к семье Дентиче ди Фрассо, по материнской - к семье Колонна ди Пальяно. Среди предков маркизы много видных римских церковных деятелей, в том числе и папа Мартин V. Поэтому исторически сложилось так, что сеньора Иммаколата по праву рождения является владелицей семейного архива церковных реликвий.

Однажды она решила выучить русский язык. Так, ради практики она стала совершать поездки в Москву. Уже после начала возить туда иностранных студентов, которые так же занимались изучением русского языка. На этом ее связь с Россией, а тогда еще Советским Союзом не заканчивалась.

В 1986 году, когда произошла трагедия на АЭС в Чернобыле, маркиза через Мальтийский орден организовала в Италии лечение и отдых пострадавших от аварии детей. Поездки на море совершались в течение целых двух лет. Благодаря чему более 300 детей из Чернобыля смогли поправить свое здоровье. Группы приезжали в сопровождении православных священников. Так, маркиза и встретилась с отцом Сергием настоятеля храма Василия Великого в Челябинске. Во время знакомства с ним она рассказала своей семье, и тогда Сергий спросил, есть ли у нее частица мощей Николая Чудотворца. Маркиза задумалась и ответила, что поищет.

И вот в конце 90-х она лично привозит в Челябинск мощи святого, и передала местному храму в знак глубокого уважения к Русской Православной Церкви и как символ общей любви к Христу. С тех пор она начала передавать в российские храмы христианские святыни, благодаря чему получила статус верного друга Православной церкви.

Была с такими визитами маркиза и в Татарстане. В частности, в мае 2007 года она привезла в Казань мощевик с частицей ризы Пресвятой Богородицы. Святыню поместили в Крестовоздвиженском храме Казанского Богородицкого монастыря. Около него тогда собрались сотни верующих, многим из-за этого не хватило места внутри, на службе. Все оживленно обсуждали сделанный маркизой подарок.

– Причиной, по которой я решила передать реликвию в Казань, стало то, что здесь находится Казанская икона Божией Матери. Я католичка, но очень люблю Русскую православную церковь. У нас в Риме есть много святынь, и я чувствую себя обязанной помогать Русской православной церкви, когда имею такую возможность, - сказала тогда сеньора Иммаколата.

Стоит отметить, что мощевик, переданный маркизой, содержит частицу из гроба Богородицы, часть одеяния Пресвятой Девы Марии и частицы мощей таких святых, как Николай Чудотворец, архиепископ Василий Великий, Панкратий, епископ Власий, а также мучениц Наталии и Клавдии

Кроме того, сеньора Иммаколата подарила Успенскому монастырю острова-града Свияжск частицы мощей Христофора и Вонифатия, великомученника Пантелеймона и Николая Чудотворца.

А в 2017 году маркиза прибыла в Екатеринбург. В этот раз она исполняла наказ своего покойного друга князя Дмитрия Романова, который хотел посетить город, где была расстреляна царственная семья. С собой в дар местной епархии она привезла мощи святой Екатерины, а также апостолов Филиппа и Иакова. Тогда ее встретил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, который, кстати, ныне возглавляет Казанскую епархию. Он наградил маркизу медалью святой Екатерины первой степени. А когда глава Мамадышского района отправился в Италию за частицей мощей Николая Чудотворца, митрополит Татарстанский передал сеньоре Иммаколате икону Казанской Божией матери.

Кем был Николай Чудотворец и о чем молятся ему

Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье богатых христиан. Повзрослев, он стал священником. Когда получил наследство, то все раздал бедным. Впоследствии Николай получил сан архиепископа Миры (сейчас является территорией Турции – Ред.). При жизни он стал известен, как борец с язычеством и ересью, чудотворец, защитник невинно осужденных.

Имя святого неразрывно связано с таким сказочным персонажем, как Санта-Клаус. Считается, что это связано с тем, что при жизни архиепископ помог нищему отцу трех дочерей, тайно подкидывая ему в окно золото. Только на третий раз глава семейства смог подкараулить Николая и сказать спасибо благодетелю.

Николай Чудотворец является святым покровителем моряков, путешественников, купцов. Ему молятся об успешном завершении пути, удаче, восстановлении справедливости для тех, кого оклеветали, сохранности детей от бед. Кроме того, в день святителя Николая принято заключать сделки, условия которых должны быть нерушимыми - «никольский торг всему указ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани торжественно встретили частицу мощей Георгия Победоносца

В столице Татарстана ковчег будет три дня (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram