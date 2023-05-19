В Казани торжественно встретили частицу мощей Георгия Победоносца

Путешествие ковчега с частицей мощей продлится до августа. Фото: пресс-служба Казанской епархии

В Казани торжественно встретили частицу мощей святого Георгия Победоносца. Столица Татарстана присоединилась к масштабному крестному ходу под названием «Всероссийский молебен о Победе». На протяжении трех дней ковчег с мощами будет находиться в Казанском соборе Божией Матери. Затем его повезут в другие регионы страны.

Путешествие ковчега с частицей мощей продлится до августа. Он проедет по всем 89 регионам России, в том числе по ее новым территориям.

Ранее мы сообщали, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Татарстан.

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