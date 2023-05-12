Лето на подавляющей части России ожидается близким или выше нормы по температуре воздуха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апрель удивлял татарстанцев своими температурными рекордами, а май, наоборот, преподнес заморозки. Каким будет лето 2023 в Татарстане? Ждать аномальной жары или похолодания?

Ответ на этот вопрос «КП-Казань» дал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Прогноз погоды на лето в Татарстане в 2023 году

Метеорологи в последние годы все чаще фиксируются рекорды тепла. Причем речь идет, как о рекордах на отдельных территориях, так и рекордах средней глобальной температуры. Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России лето на подавляющей части страны ожидается близким к климатической норме или выше. Однако в Татарстане аномально жаркое лето пока не обещается.

- Температуры выше нормы ожидаются главным образом в северных районах страны. Для территории Татарстана же прогнозируется температурный режим «около нормы». Для Казани летом средние температуры будут следующие: июнь - +18,3 градуса, июль - +20,5 градуса, август- +18,3 градуса, - пояснил Тимур Аухадеев.

Эксперт также отмечает, что такого рода прогнозы имеют и неопределенности, они верны на 40%. Поэтому не исключено, что лето 2023 в Татарстане может и преподнести сюрпризы, в том числе, и аномальную жару.

Каким будет урожай в Татарстане в 2023 году

По словам Аухадеева, после экстремально засушливого апреля, в котором выпало всего 2 миллиметра осадков, май за первую декаду дал близкое к месячной норме количество осадков - 36 миллиметров, что положительно скажется на урожайности.

- Этот фактор обеспечил хорошую влагозарядку почвы, хороший запас продуктивной влаги в метровом слое почвы, что является залогом хорошей урожайности и значительно снижает вероятность почвенной засухи, в том числе, в июне, - подчеркнул метеоролог.

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