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НовостиОбщество11 мая 2023 7:56

Гидрометцентр Татарстана предупредил о заморозках ночью

Ожидается похолодание до -2 градусов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Заморозки будут 11 мая.

Заморозки будут 11 мая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Ночью 11 мая на территории региона местами будут заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

При этом в последующие дни, 12 и 13 мая, немного потеплеет. В ночные часы будет от +3 до +8 градусов.

Напомним, ранее в Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности лесов. Ограничения будут действовать в период с 11 по 19 мая.

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