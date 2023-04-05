В Казани зафиксирован пятый с начала весны температурный рекорд

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2020 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани 4 апреля был побит пятый температурный рекорд с начала весны. На метеостанции Казань была зафиксирована температура +18 градусов.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2020 году, тогда воздух прогрелся до +16 градусов.

Днем ранее, напомним, в Казани также был зафиксирован температурный рекорд.

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