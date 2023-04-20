Из ДРКБ выписывают сына умершей после родов учительницы из Набережных Челнов

Алена скончалась в возрасте 36 лет

Сына умершей после родов учительницы из Набережных Челнов Алены Мухаметовой выписывают сегодня из ДРКБ. Мальчику сейчас 1,5 месяца.

- Мальчишка у нас молодец – старается. А мы все сделаем для его выздоровления. Да и папа его молодец, не унывает, держится. Впереди прекрасная жизнь со своими трудностями, но мы их совместно преодолеем, - рассказал брат умершей женщины Юрий Филипов. – Мы, как всегда, молимся за здоровье племянника.

Напомним, педагог родила сына 6 марта. Роды были сложными, открылось внутреннее кровотечение. Челнинка пережила остановку сердца. На следующий день женщину транспортировали в РКБ Казани в стабильно тяжелом состоянии, а новорожденного ребенка доставили в ДРКБ. 14 марта 36-летняя челнинка скончалась.