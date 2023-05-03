«Комсомольская правда» в Казани подвела итоги фотоконкурса среди участниц «Краса Татарстана-2023»

Победительницей стала Гульшат Губайдуллина из Казани.

На сайте «Комсомольской правды» в Казани завершено народное голосование в фотоконкурсе среди участниц «Краса Татарстана-2023». Объявляем имя победительницы - Гульшат Губайдуллина из Казани. За нее проголосовали 2 528 человек. Она получает право на публикацию своей фотографии в ежедневной газете «Комсомольская правда» в Казани, которая выходит не только в Татарстане, но и в других российских регионах.

Награждение победительницы народного голосования состоится во время финала конкурса «Краса Татарстана-2023», который пройдет в этот четверг, 4 мая, по адресу: г.Казань, ул.Петербургская, 55Б.

Тогда также будет названо и имя победительницы конкурса «Краса Татарстана-2023». Напомним, в финал прошло 20 девушек со всей республики. Самая красивая и талантливая из них, помимо заветной короны, получит право представлять Татарстан в конкурсе «Краса России».