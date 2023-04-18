Фотоконкурс среди участниц «Краса Татарстана-2023»

Победительницы из республики ежегодно становятся обладателями титулов всероссийского конкурса.

20 девушек со всей республики стали участницами конкурса «Краса Татарстана-2023». «Комсомолка» публикует фотографии красавиц на своем сайте и объявляет народное голосование. Набравшая больше всего голосов получит приз от «Комсомольской правды» в Казани – публикация фото в газете, которая выходит не только в Татарстане, но и в других российских регионах.

Старт голосованию уже дан. Проголосовать можно ЗДЕСЬ.

Итоги будут подведены 2 мая. Имя победительницы опубликуем на сайте kazan.kp.ru 3 мая. Награждение же пройдет во время финала конкурса «Краса Татарстана-2023» 4 мая.

Положение о фотоконкурсе от «Комсомолки».

Отметим, что республиканский конкурс «Краса Татарстана» проводится в 13 раз. И каждый год - это яркое, красивое мероприятие. В нем принимают участие все больше талантливых и воспитанных девушек. Его победительница получает право представлять Татарстан в конкурсе «Краса России».