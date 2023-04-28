Вернулся добить: в Казани мужчина зарезал мать прямо в подъезде

Когда женщина подала признаки жизни, сын подошел ее добить Фото: принтскрин видео.

Жесткое убийство произошло 28 апреля в Казани. В подъезде дома в ЖК «Салават Купере» мужчина напал с ножом на женщину. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения, мы не можем опубликовать их по этическим причинам. На кадрах видно, как злоумышленник хладнокровно ходит по подъезду с ножом в руках, ездит на лифте, на полу лежит женщина в крови. В какой-то момент жертва начинает подавать признаки жизни, мужчина подходит, чтобы добить ее.

Как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, на кадрах были мать и сын. 33-летний мужчина на днях освободился из колонии и приехал в ЖК «Салават Купере» к своей матери и отчиму. В честь выхода на волю они все вместе устроили застолье, в какой-то момент мужчина впал в ярость и напал с ножом на отчима, ранил его. Мать после этого выбежала в подъезд звать на помощь, но сын догнал и нанес ей несколько ранений в живот. Женщина погибла, а отчим нападавшего выжил, его увезли в больницу.

Местные жители рассказывают, что в этом доме и раньше было неспокойно.

- Здесь постоянно что-то происходит - пьянки, драки, шум. Страшно иногда, - рассказала «КП-Казань» жительница соседнего дома. - Такое ощущение, что туда весь этот асоциальный элемент специально подальше от центра выселяют.

Неспокойно, к слову, не только в этом конкретном доме, но и в других домах жилого комплекса «Салават Купере». Так, в этот же день, утром 28 апреля, на улице Виктора Сажина в одном из домов с 13-го этажа упал молодой мужчина. Некоторое время горожане равнодушно проходили мимо него, полагая, что горожанин просто пьян.

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