В Казани в подъезде дома «Салават Купере» жестоко убита женщина

Предполагаемого преступника запечатлели камеры видеонаблюдения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани утром 28 апреля в ЖК «Салават Купере» произошло убийство. Совершено нападение на семейную пару.

Как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, по предварительным данным, мужчина пытался зарезать своих мать и отца, одна из жертв выжила.

Полицейские задержали подозреваемого в преступление. Его запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина ездит на лифте, а на площадке лежит окровавленная женщина. В какой-то момент жертва начинает подавать признаки жизни и тогда злоумышленник начинает добивать ее.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл перед судом предстанет мужчина за убийство с особой жестокостью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram