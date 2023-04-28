В ЖК «Салават Купере» после падения с 13 этажа погиб парень

На кадрах видно, как люди равнодушно проходят мимо упавшего парня Фото: принтскрин видео.

На территории ЖК «Салават Купере» с 13 этажа упал парень. Трагедия произошла 28 апреля на улице Виктора Сажинова.

Как рассказывают очевидцы, под окнами многоквартирного дома, напротив супермаркета, лежал раздетый по пояс молодой мужчина. Какое-то время он подавал признаки жизни, а потом перестал. Момент падения запечатлела камера видеонаблюдения, ролик можно посмотреть в телеграм-канале.

На кадрах видно, как люди равнодушно проходят мимо упавшего парня – сначала женщина с коляской, потом молодой человек.

Ранее мы сообщали, что в ЖК «Салават Купере» мужчина напал в подъезде с ножом на свою мать.

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