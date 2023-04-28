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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 10:42

В ЖК «Салават Купере» после падения с 13 этажа погиб парень

Момент трагедии попал на видео
Адам САГАЛ
На кадрах видно, как люди равнодушно проходят мимо упавшего парня

На кадрах видно, как люди равнодушно проходят мимо упавшего парня

Фото: принтскрин видео.

На территории ЖК «Салават Купере» с 13 этажа упал парень. Трагедия произошла 28 апреля на улице Виктора Сажинова.

Как рассказывают очевидцы, под окнами многоквартирного дома, напротив супермаркета, лежал раздетый по пояс молодой мужчина. Какое-то время он подавал признаки жизни, а потом перестал. Момент падения запечатлела камера видеонаблюдения, ролик можно посмотреть в телеграм-канале.

На кадрах видно, как люди равнодушно проходят мимо упавшего парня – сначала женщина с коляской, потом молодой человек.

Ранее мы сообщали, что в ЖК «Салават Купере» мужчина напал в подъезде с ножом на свою мать.

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