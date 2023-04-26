«Учитель по математике зол»: В Казани Камила Валиева рассказала, как проходит ее подготовка к ЕГЭ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева в этом году будет сдавать единый государственный экзамен. Фото: Артем КИЛЬКИН

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева в этом году будет сдавать единый государственный экзамен. До старта ЕГЭ остался ровно месяц — 26 мая стартует основная волна сдачи экзаменов. О том, как проходит подготовка к экзаменам, Камила Валиева рассказала в «Ак Барс шоу». Она пришла посмотреть на игру казанских хоккеистов.

- В этом году я сдаю только по математике, а в следующем русский язык и биологию. После соревнований уже не так страшно. И я люблю математику, поэтому с удовольствием готовлюсь. Правда, последние две недели не готовилась. Мой учитель по математике зол на меня, но я думаю, что наверстаю, — рассказала фигуристка ведущим шоу.

Отметим чемпионке 26 апреля, исполняется 17 лет. Куда собирается поступить учиться Камила Валиева пока неизвестно, однако девушка не раз говорила в интервью о желании получить образование тренера. Сейчас фигуристка посвящает большую часть времени тренировкам. Так, в эту среду в день своего рожденья Камила Валиева выступит в Казани с ледовым шоу «Чемпионы на льду» под руководством Этери Тутберидзе.

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