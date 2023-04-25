Олимпийская чемпионка Камила Валиева болела за казанский «Ак Барс»

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Сегодня, 25 апреля, на стадионе «Татнефть Арена» был сыгран пятый матч финальной серии Кубка Гагарина. На домашнем льду команда «Ак Барс» встретилась московским ЦСКА. После долгой и упорной игры, казанцам удалось одержать волевую победу над давним противником со счетом 2:1. Одной из зрительниц яркой игры стала олимпийская чемпионка Камила Валиева. Во время одного из перерывов, девушка поговорила с ведущими «Ак Барс шоу» и рассказала о своих планах и отличиях хоккея от фигурного катания. «Здесь, конечно, жестко все», — сказала она. Кстати, завтра у нее день рождения. Ей исполнится 17 лет.

Еще она поделилась своими секретными лайфхакми для того, чтобы настроиться на нужный лад. «Я очень сильно концентрируюсь. Вся моя концентрация идет в программу. У нас чуть легче, мы где-то выпускаем эмоции, а у них тут такая агрессия, но именно ее и нужно направить в правильное русло. Всю агрессию нужно направить в шайбу».

Впереди у девушки еще одно важное испытания — сдача ЕГЭ...

— В этом году я сдаю только по математике, а в следующем русский язык и биологию. После соревнований уже не так страшно. И я люблю математику, поэтому с удовольствием готовлюсь. Правда, последние две недели не готовилась. Мой учитель по математике зол на меня, но я думаю, что наверстаю.

В конце своего небольшого интервью, она пожелала команде успехов и победы.

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