Основная волна ЕГЭ в Татарстане в 2023 году начнется 26 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год в школах близится к концу, и самое главное сейчас для выпускников - сдать ЕГЭ для поступления в вузы. Рассказываем, в какие дни и по какому предмету в Татарстане в 2023 году пройдут единые государственные экзамены.

Расписание ЕГЭ в Татарстане 2023

В Татарстане начался досрочный период сдачи ЕГЭ для определенных категорий граждан. Участники уже написали экзамен по географии, химии, информатике и иностранному языку.

Основная волна ЕГЭ в Татарстане в 2023 году начнется 26 мая. Выпускники в этот день будут сдавать предметы по выбору: географию, литературу и химию.

Массовый экзамен по русскому языку запланирован на 29 и 30 мая, по базовой и профильной математике - на 1 и 2 июня, по истории и физике - на 5 июня, по обществознанию - на 8 июня, по биологии и письменной части по иностранным языкам - на 13 июня, устная часть по иностранным языкам - на 16 и 17 июня, по информатике - на 19 и 20 июня. С 22 июня по 1 июля 2023 года пройдут резервные дни.

Отметим, что в ЕГЭ-2023 по русскому языку и математике добавились дополнительные дни - ранее в плане значились лишь 29 мая и 1 июня. Связано это с тем, что на территории России единый государственный экзамен в этом году будут сдавать школьники из ДНР, ЛНР и Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Результаты экзаменов ученики смогут узнать в своей школе или же на официальном сайте Рособрнадзора в разделе «ГИА».

Справка

ЕГЭ - централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях. Проводится в стране уже более 20 лет, начина с 2002 года.

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