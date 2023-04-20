«Бессмертный полк» отменили в целях безопасности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В целях безопасности в этом году в Татарстане отменили привычное шествие «Бессмертного полка». Об этом на пресс-конференции заявила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Рассказываем, в каком формате пройдет «Бессмертный полк» в Казани 9 мая 2023 года и как принять в нем участие.

Как принять участие в «Бессмертном полке» в Казани 9 мая 2023 года

Жители Казани и Татарстана могут принять участие в «Бессмертном полке» в обновленном формате. К примеру, можно разместить портреты ветеранов на одежде или бейдже, на окнах домов или на машине, поменять свой аватар в соцсетях на лица героев или загрузить фотографию ветерана на официальный сайт движения.

Можно также разместить рассказ о ветеранах в соцсетях с хэштегом #нашБессмертныйполк. После истории героев разместят на интернет-ресурсах движения, а из фотографий сделают видеоколлаж.

Как правильно разместить фотографию ветерана на машине 9 мая 2023 года в Казани

В МВД России объяснили, что водителей не будут штрафовать за размещение фотографии ветерана и информации о его подвигах на машинах. Однако есть некоторые правила:

- Наносимые изображения не должны ограничивать обзор с места водителя;

- Рекомендуется размещать фото на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. При этом лучше их крепить с внутренней стороны, чтобы снимки сохранились в достойном виде;

- К акции могут присоседиться и организации, использующие в своей деятельности транспортные средства.

Кроме того, можно сказать «спасибо» лично ветеранам Великой Отечественной войны. Для этого необходимо обратиться в региональные и местные отделения движения «Бессмертный полк». В Казани также пройдет акция «Парад у дома ветерана».