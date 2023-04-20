Висел вниз головой: на КАМАЗе раскрыли обстоятельства гибели рабочего

Формовщик случайно нажал на выключатель Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На КАМАЗе завершено расследование несчастного случая, в результате которого погиб рабочий литейного завода.

Трагедия произошла 14 января текущего года. Мастер участка заметил остановку автоматической формовочной линии и отправился выяснить причину произошедшего. Разобравшись в истории вопроса, он пошел искать формовщика, которого не оказалось на рабочем месте. Мужчину он обнаружил висящим вниз головой между кантователем и формовочной машиной. Как выяснили позже судмедэксперты, причиной смерти стала тупая травма головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки, рук и ног.

Комиссия по расследованию несчастного случая восстановила произошедшее по характеру полученных травм. Предполагается, что формовщик, находясь внутри кантователя, нажал на выключатель, чем привел в движение раму поворотной клети. Удар пришелся в спину, после чего мужчину придавило и вытолкало в проем между формовочной машиной и кантователем.

К сожалению, это не первый несчастный случай на производстве автогиганта. Так, осенью прошлого года на автомобильном заводе КАМАЗа в цехе шестерен рабочего насмерть зажало кран-балкой. А в июле 2021 года в цехе прессово-рамного завода смертельную травму получил 62-летний мужчина. Он проводил работы по штамповке детали, в какой-то момент ее часть отлетела ему в голову. Удар оказался смертельным.