В Набережных Челнах на заводе «КАМАЗ» погиб рабочий

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: kamaz.ru

Стало известно, что около 9:30 в пятницу, 11 ноября, на заводе «КАМАЗ» погиб рабочий. В цехе шестерен мужчину насмерть зажало кран-балкой (грузоподъемным механизмом мостового типа, который передвигается по крановым путям, установленным на специальные опоры - Ред.)

Обстоятельства произошедшего выясняются.

- После выяснения всех обстоятельств случаю будет дана соответствующая правовая оценка, - сообщают на предприятии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram