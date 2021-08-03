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Происшествия3 августа 2021 10:10

Часть детали отлетела в голову: В цехе "КАМАЗа" погиб рабочий

По данному факту возбуждено уголовное дело
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Мужчина скончался уже в больнице.

Мужчина скончался уже в больнице.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Вечером 30 июля 2021 года в цехе прессово-рамного завода ПАО «КамАЗ» смертельную травму получил 62-летний рабочий ООО «Регион-Сервис». По данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, мужчина осуществлял работы по штамповке детали, когда часть ее по неустановленной пока причине отлетела ему в голову.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.