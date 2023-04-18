По версии следствия, Рашида Хачатряна объявили вором в законе еще 10 марта 1997 года в Москве. Фото: скриншот

Во вторник, 18 апреля, Верховный суд Татарстана вынес приговор Рашиду Хачатряну, известного как Джамбульский или Оренбургский. Его подозревали в создании преступного сообщества, в занятии высшего положения в преступной иерархии, в мошенничестве и вымогательстве.

Рассказываем, что известно о Рашиде Джамбульского и за что его приговорили к 18 годам колонии особого режима.

Кто такой Рашид Джамбульский

Рашид Хачатрян родился 13 августа 1966 года в городе Мардакерт в Нагорном Карабахе. Свои произвища он получил от городов, где он некогда жил: в Джамбуле и Оренбурге. По версии следствия, Хачатряна объявили вором в законе еще 10 марта 1997 года в Москве. Сам же Рашид Джамбульский на одном из судебных заседаний говорил, что ворует с детства и никакому закону и иерархии не принадлежит.

За что посадили Рашида Джамбульского

Задержали Рашида Джамбульского в августе 2019 года в Казани, причем всего за несколько дней до его дня рожденья. Его обвинили в организации преступного сообщества «Татаринские». Вместе с ним задержали и его предполагаемых сообщников.

Преступное сообщество было поделено на две группы. Первая из них — вымогала у жителей и предпринимателей Чистопольского и Алексеевского районов Татарстана деньги, угрожая физической расправой и уничтожением имущества. Вторая группа обманывала наследников квартир путем составления фиктивных справок и подделки подписей в правоустанавливающих документах.

Джамбульского судили по 13 эпизодам преступлений. Один из них- так называемая воровская статья о занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, обвиняемый руководил преступным миром Татарстана и Оренбургской области, лично, по телефону и через посредников управляя контингентом в колониях и являясь арбитражным судьей, решающим сложные вопросы между представителями криминала.

Всего на счету группировки, по версии следствия, порядка 15 преступлений: создание ОПС и участие в нем, мошенничество, вымогательство, незаконное хранение, передача, сбыт или перевозка взрывчатых веществ и оружия.

Насколько посадили Рашида Джамбульского

Верховный суд Татарстана приговорил Рашида Джамбульского к 18 годам колонии особого режима. Отметим, что изначально гособвинение просило для него 21 год лишения свободы. Также ему могло грозить и пожизненное заключение.

Суд признал Хачатряна виновным в 12 из 13 эпизодов преступлений, в том числе о занятии высшего положения в преступной иерархии. По статье об организации преступного сообщества Хачатряна оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

В своем последнем слове Рашид Джамбульский сказал, что не будет просить прощения или снисхождения, заявив, что судить его будет только Всевышний.

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