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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 13:15

Рашид Джамбульский сказал последнее слово: «Под Всевышним ходим, мой суд будет там»

Гособвинение запросило для него 21 год лишения свободы
Замалия МИРКАТОВА
Ожидается, что приговор будет оглашен сегодня.

Ожидается, что приговор будет оглашен сегодня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верховном суде Татарстана судят Рашида Хачатряна, известного в криминальных кругах, как Рашид Джамбульский. Его обвиняют в мошенничестве, воровстве, вымогательстве, а также в создании опасного преступного сообщества «Татаринские».

Предполагается, что члены ОПС вымогали у жителей Чистопольского и Алексеевского районов Татарстана деньги, предлагая "крышу" взамен на покровительство. Участники дела виновными себя не считают. Сам Джамбульский в последнем слове заявил, что не станет просить прощения или снисхождения.

- Мы все под Всевышним ходим, мой суд будет там, — передает слова подсудимого «БИЗНЕС online».

Отметим, что Ращида Джамбурского судят по 13 эпизодам преступлений. Гособвинение запрашивает для него 21 год лишения свободы в колонии особого режима. Ожидается, что приговор будет оглашен сегодня.

Ранее мы сообщали, что директора ипподрома Казани Марата Гильфанова выпустили из СИЗО.

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