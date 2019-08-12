«Я буду отказываться от адвоката»: стало известно, за что именно МВД Татарстана задержало вора в законе Рашида Джамбульского

МВД Татарстана раскрыло некоторые подробности громкого задержания в Казани вора в законе Рашида Джамбульского, которого арестовали и поместили в камеру следственного изолятора Казани.

Рашида Хачатряна (настоящая фамилия Джамбульского - Ред.) задержали за четыре дня до его дня рождения, который он отметит 13 августа. Мужчину, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержали в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела.

На данный момент правоохранителями установлено, что один из лидеров криминальной среды создал организованную группу. Ее члены попытались установить на территории одного из районов Татарстана свое влияние.

Утверждается, что в их планах было вымогать крупные суммы денег с местных бизнесменов для пополнения воровского общака, и на личные нужды организатора группы. По этим фактам были возбуждена уголовные дела по статье "Вымогательство группой лиц". По предварительным данным, ущерб от их похождений в Татарстане уже превысил пять миллионов рублей.

Но развернуться компания из Оренбургской области не успела. После нескольких случаев семь предполагаемых участников группы были задержаны. Операцию провели сотрудники уголовного розыска России совместно с коллегами из Татарстана при участии бойцов Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/725523" frameborder="0"></iframe> В Казани задержали вора в законе Рашида Джамбульского.МВД по РТ

Во время обыска в доме у Рашида Джамбульского были обнаружены и изъяты – холодное оружие, симкарты и сотовые телефоны, а также обнаружено чуть более одного миллиона рублей и шесть тысяч долларов США.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела и по статье "Организация и участие в преступном сообществе".

- В отношении пятерых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в МВД Татарстана. - Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовных дел продолжается.

При этом в зале суда Рашид Джамбульский неизвестно зачем заявил: «Я буду отказываться от адвоката».