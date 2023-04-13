Прокуратура Татарстана: «Галявиев увлекался просмотром роликов про расстрелы в школах»

Галявиев выслушал приговор без особых эмоций. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным в убийстве семерых детей и двух учительниц в казанской гимназии №175. Стрельбу и взрыв в образовательном учреждении он устроил 11 мая 2021 года. В результате его нападения также тяжкий вред здоровью получили 139 человек. За совершенное Галявиева приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, а также вменили заплатить потерпевшим 22 миллиона рублей в качестве моральной компенсации, сообщает прокуратура Татарстана. Ее представители удовлетворены решением Верховного суда республики.

- Осужденный проявлял интерес к деструктивной субкультуре, увлекался просмотром видеороликов о нападениях на школы, совершаемых подростками с применением оружия и взрывных устройств, желая повторить увиденное, принял решение убить несколько учеников и учителей, - рассказали в надзорном ведомстве о мотивах Ильназа Галявиева.

Напомним, молодой человек готовился к нападению заранее. Купил ружье и все необходимое для создания самодельной бомбы на деньги, которые смог заработать, играя в компьютерные игры.

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