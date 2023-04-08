«Это просто стыд и срам»: как выглядит речной порт Казани перед началом навигации 2023

Спускать суда на воду пока рано. Фото: Адель ХИСАМОВ

В одном из своих последних интервью градоначальник заявил, что речной порт Казани – это просто стыд и срам. Ильсур Метшин при этом уточнил, что речь идет об инфраструктуре в целом, свои претензии насчет этого горожане направляют именно в администрацию города. По словам мэра, не в восторге управлением таким активом, как казанский речпорт, и в правительстве Татарстана. Он надеется, что решение будет найдено и Минтранс республики уже рассматривает варианты развития этого объекта. Правда, корреспонденту «Комсомолке» в ведомстве пока так и не ответили, что планируется. В то же время на носу официальное открытие речной навигации. Оно намечено на 22 апреля.

- Водные объекты республики практически полностью очищены ото льда, - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Татарстана Юрий Венедиктов. - Есть остаточные ледовые явления в заливах, наблюдается редкий ледоход. Отмечаю ранний ледоход.

ЗАРОСЛО ПАУТИНОЙ

В советские времена речной порт Казани считался одним из лучших на Волге. Что с ним происходит сейчас? Корреспондент «Комсомолки» лично осмотрел эти транспортные ворота столицы Татарстана.

Остановка общественного транспорта у речпорта встречает пассажиров довольно неприглядном видом. Фото: Адель ХИСАМОВ

Первое что бросается в глаза, так это то, что здание речпорта со стороны выглядит заброшенным, пыльным и грязным. А дверная ручка, к слову, и вовсе заросла паутиной. Внутри же, сквозь стекло, мы можем увидеть строительный мусор и ничего более. Похоже на здание пустышку. Может к открытию навигации здесь все же успеют все привести в порядок?

Найти кассы можно только по указателям. Фото: Адель ХИСАМОВ

На входной двери налип мусор и паутина. Фото: Адель ХИСАМОВ

Побродив по территории порта, здесь с трудом можно обнаружить билетные кассы, которые находятся в безымянном строении. Благо хоть указатель имеется, но тем же туристам, скорее всего, будет затруднительно сориентироваться.

Увы, но приобрести билет тут можно только на кассе, ведь онлайн покупка, по опыту прошлых лет, – задача практически неосуществимая. Информация в официальной группе казанского речпорта ВКонтакте никогда не совпадала с реальностью, а бронирование постоянно было недоступно. Да и у самой кассы, словом, частенько висело устаревшее расписание.

В этой связи, пассажиры буквально изнуряли кассиров, спрашивая - куда, во сколько и на чем можно доплыть. Поэтому, как бы цинично это не звучало, единственный достоверный способ узнать расписание и купить билет – лично посетить речпорт и вымотать нервы кассиру, ибо даже по телефону сюда дозвониться не всегда получается.

К сведению, в прошлом году цена билета на омик «Казань-Печищи» составляла 87 рублей. Это стандартная такса за поездку недалеко от Казани. В этом году, цена, возможно, немного увеличится, но по карману сильно ударить не должна.

КУДА ПОПЛЫВЕМ

Отметим, что из речного порта Казани можно отправиться в Ключищи, Садовая, Тетюши, Ташевка, Свияжск, Болгар и Чебоксары. За исключением столицы Чувашии, все это наиболее популярные направления среди дачников. Из года в год расписание по ним практически не меняется. Пассажирам в основном предлагаются рейсовые судна «ОМ», «Москва» и «Московский».

Время в пути из Казани составляет:

- В Ключищи - 1 час 20 минут;

- В Садовую - 45 минут;

- В Ташевку - 1 час 50 минут.

- В Тетюши – 2 часа 55 минут;

- В Свияжск - 2 часа 15 минут;

- В Болгар – 2 часа 20 минут;

- В Чебоксары – 3 часа.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Что касается самих судов – «омики», «метеоры» и «ракеты», то, по словам горожан, комфорт в них оставляет желать лучшего. Как они заверяют, внутри простенькие сидения на металлическом каркасе с застиранными тканевыми чехлами, потрескавшиеся окна и облезла краска. Отдельного внимания заслуживают и туалеты. Как утверждают казанцы, туда без противогаза лучше не заходить.

Стоит отметить, что до самого речпорта также не так просто добраться на общественном транспорте. Например, из спальных районов Казани без пересадок туда не доехать.

Поэтому, если вы проживаете в микрорайонах «Десятка», «Горки», «Азино», «РКБ» и «Борисково», то вам сначала нужно будет доехать до центра города, а затем пересесть на автобусы №54, №1 или №6.

Жителям Московского, Кировского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов повезло больше, они могут напрямую доехать до речного порта на автобусах № 53, № 10 и №25.

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