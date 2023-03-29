Мэр Казани назвал речной порт позором столицы Татарстана

Мэр надеется, что решение будет найдено Фото: Александр КОЦ

Казанский речной порт — это стыд и срам. Такое мнение выразил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

- Театр начинается с вешалки, а любой город — с аэропорта, железнодорожного вокзала. Гости, приезжая к нам по железной дороге или прилетая в аэропорт, видят и понимают, что они приехали в столицу Татарстана. А речной порт — это стыд и срам, — сказал глава города в интервью ИА «Татар-информ».

При этом мэр уточнил, что о планах развития порта следует спрашивать у его собственника. Он подчеркнул, что руководству Татарстана не нравится управление этими активами. Претензии жители направляют администрации Казани.

Минтранс Татарстана рассматривает варианты развития речного порта. Мэр надеется, что решение будет найдено.

Ранее мы сообщали, что ремонт тротуаров в аэропорту Казани обойдется в 45 миллионов рублей.

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