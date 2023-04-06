Для детей в этом году в Казани подготовили смены творческой, спортивной и образовательной направленности. Фото: Олег УКЛАДОВ

Лето уже не за горами, и многие родители задумываются о том, в какой лагерь Казани отправить детей. Выбор не всегда прост, ведь хочется, чтобы ребенок получил максимум пользы и удовольствия от отдыха. Рассказываем о самых популярных лагерях в Казани 2023, в которых дети смогут не только весело провести время, но и обучиться полезным навыкам.

Детские лагеря в Казани на летние каникулы 2023

Оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик»

«Байтик» расположился в живописном лесу в поселке Крутушка, недалеко от Казани. На территории лагеря для детей имеются открытая летняя сцена, деревянный городок из сибирской лиственницы, летний бассейн, конный двор, домашний зоопарк, спортивные и детские площадки, а также беседки.

В летние каникулы для детей здесь проходят занятия по информационным технологиям, робототехнике, архитектуре и дизайну, иностранным языкам. Ребят также ждут катание на лошадях, спортивные игры, прогулки по лесу, творческие студии, интеллектуально-развивающие программы и праздники.

Расписание смен в лагере «Байтик» на лето 2023

1 смена - с 30 мая по 8 июня (28-33 тысячи рублей)

2 смена - с 10 июня по 27 июня (51-59 тысяч рублей)

3 смена - с 29 июня по 16 июля (54-62 тысячи рублей)

4 смена - с 18 июля по 4 августа (51-59 тысяч рублей)

5 смена - с 6 по 23 августа (48-56 тысяч рублей)

Особенность лагеря «Байтик» в том, что на его территории расположены жилые корпуса разного уровня комфортности - благодаря этому родители могут подобрать вариант по собственному бюджету. Узнать точную стоимость путевки и об имеющихся скидках можно по телефону: 8 (843) 240-54-45.

Жилой корпус лагеря «Байтик». Фото: baytik-kazan.ru

Лагеря центра «Ял»

С 6 апреля в Татарстане стартовала продажа путевок в лагеря центра «Ял». При этом стоимость путевки варьируется от 9 до 13 тысяч рублей - оставшуюся часть выделят из республиканского бюджета.

В центр входят такие лагеря, как «Березка», «Бригантина», «Восток», «Заречье», «Имени Юрия Гагарина», «Молодежный», «Нармонка», «Пионерия Татарстана», «Юнитур» и «Спутник». В каждом из них имеется зеленая лесопарковая зона, пятиразовое сбалансированное питание, спортивное оснащение и медицинское сопровождение.

В этом году для детей пройдут смены с упором на творчество, туризм, изобретательность, командообразование, экологию, танцы, историю, хобби и не только. Купить путевку и выбрать смену можно на официальном сайте центра «Ял».

Отметим, что дети мобилизованных смогут бесплатно отдохнуть в лагерях Казани по специальной квоте. Заявки будут приниматься до 15 мая.

В лагерях центра «Ял» предусмотрено 5-разовое питание. Фото: yalkzn.ru

Республиканский молодежный центр «Костер»

Лагерь находится в лесу Высокогорского района - всего в 15 километрах от Казани. Для отдыха детей имеется благоустроенный двухэтажный корпус с просторными холлами и универсальными площадками.

В комнатах проживают по 4-6 человек, каждая из них оснащена душевыми и санузлом. На территории лагеря есть также учебные аудитории, спортивные площадки и летняя сцена - все для отдыха, обучения и оздоровления школьников.

Бронирование путевок в «Костер» откроется в середине апреля. Тогда же станет известно расписание смен и стоимость путевок, сообщают в центре. Следите за актуальной информацией на официальном сайте лагеря.

Жилой корпус лагеря «Костер». Фото: центркостер.рф

Лагеря «Сэлэт»

«Сэлэт» - это молодежная организация, которая проводит профильные смены для одаренных подростков. Стоимость путевок на них начинается от 26 тысяч рублей.

Расписание профильных смен «Сэлэт»

«Сэлэт - Тел» - с 7 по 24 июня

На этой смене будут проводиться занятия по следующим языкам: английскому, татарскому, немецкому, турецкому, китайскому, французскому, испанскому и японскому. Смена рассчитана на ребят в возрасте от 9 до 17 лет.

«Сэлэт-Раушан» - с 27 июня по 15 июля

Принять участие в этой смене могут учащиеся 8-11 классов, а именно победители и призеры предметных олимпиад и конкурсов. В рамках учебной программы делается упор на математику, физику, астрономию, химию, биологию, обществознание и историю. Занятия ведут ученые и преподаватели вузов Казани, Академии наук Татарстана, известные государственные и общественные деятели.

Корпус лагеря, в котором «Сэлэт» проводит смены. Фото: selet.biz

«Сэлэт - Яр» - с 27 июня по 15 июля

Ученики 7-11 классов смогут принять участие в смене по направлению журналистика и современные медиа. У школьников будет возможность познакомиться с блогерами, которые расскажут как вести себя с аудиторией и раскроют секреты привлечения внимания.

«Сэлэт - Алмаз» - с 17 июля по 3 августа Эта профильная смена направлена на бизнес-проектирование. Ее цель - повысить интерес детей к малому и среднему бизнесу через проведение уроков, мастер-классов и встреч по тайм-менеджменту, основам работы с командой, бизнес-моделированию, анализу конкурентов, финансам проекта, работе с аудиторией и smm.

«Сэлэт - Шэхес» - с 6 по 23 августа. Ученики 5-11 классов смогут на этой смене получить уроки по юмору, хореографии, театру и вокалу. Программа нацелена на раскрытие потенциала и развитие качеств, которые помогут чувствовать себя на сцене комфортно.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram