В Казани дети мобилизованных смогут бесплатно отдохнуть в лагерях по спецквоте

Бесплатные путевки организуют в 12 городских лагерях. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Казани дети мобилизованных смогут бесплатно отдохнуть в лагерях по специальной квоте. Подобные заявки будут приниматься до 15 мая. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.

Бесплатные путевки организуют в 12 городских лагерях. Всего будут действовать 85 профильных смен для 15 тысяч детей. Самым массовым направлением станет спортивно-оздоровительное.

Как отметила Загидуллина, несмотря на отсутствие кэшбека, стоимость путевок в лагеря центра «Ял» остается самой доступной в Казани - обойдется от девяти до 13 тысяч рублей за 18-дневную смену. Для детей мобилизованных путевки будут предоставляться в первоочередном порядке.

Напомним, в Казани 6 апреля начнется продажа путевок в загородные детские лагеря.

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