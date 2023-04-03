В Казани 6 апреля начнется продажа путевок в загородные детские лагеря

В загородных лагерях Казани отдохнут более 15 тысяч детей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани за 18 дней отдыха в муниципальном детском летнем лагере придется заплатить от 9 до 13 тысяч рублей. Оставшуюся часть выделят из бюджета Татарстана, сумма составит около 16 тысяч рублей. С 6 апреля стартует продажа путевок в лагеря центра «Ял». Информацию на деловом понедельнике озвучила председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Алия Загидуллина.

Стоимость путевок в лагерях предприятий и организации обойдутся в сумму от 12,6 до 40 тысяч рублей. В этом году программа кешбэка реализовываться не будет. Дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в лагерях бесплатно.

В целом, планируется, что в загородных лагерях Казани отдохнут более 15 тысяч детей. Будет проведено 85 профильных смен.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на ремонт пяти детских садов направят 195 млн рублей.

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