Не амир или аким, а раис: В Татарстане депутаты по-своему предлагают переименовать должность президента республики

Президента Татарстана предложили называть раисом, что в переводе с татарского языка означает "председатель". Фото: Алина НИЗАМОВА

В эту пятницу, 23 декабря, на последней в 2022 году сессии в Госсовете Татарстана выступили с оригинальным поправками в Конституции республики. Они касаются соответствия документа федеральному законодательству, согласно которому в России может быть только один президент, в то время как главу в Татарстане до сих пор зовут президентом. Это единственный такой регион в стране.

Сначала все было согласились переименовать президента Татарстана в главу и даже отразили этот момент в проекте тех самых поправок. Однако практически сразу отказались от этой идеи. Так, рассматривая данный вопрос на заседании комитета Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению его члены решили, что в законопроектае изначально не была отражена возможность наименования руководителя Татарстана с учетом исторических и национальных особенностей региона. Отметим, что этот вариант, действительно, предусмотрен федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России», по которому в стране с января 2023 года президентом должны называть только одного человека – главу государства.

- Внести изменения в Конституцию республики, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет глава-раис республики Татарстан, с предположением возможности использования и сокращенного варианта – раис республики Татарстан. Полагаем, что такой подход с одной стороны позволяет нам учесть требования федерального закона, а с другой учесть исторические, национальные и культурные особенности Татарстана, - заявил в Госсовете республики председатель его комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Также по его словам, авторы поправок понимают, что действующий руководитель региона – Рустам Минниханов, изначально избирался жителями Татарстана именно как президент. Поэтому в предлагаемых поправках были предусмотрены переходные положения. Согласно им, новое наименования «глава-раис» будет применяться только к вновь избранному высшегму должностному лицу региона.

- Полагаем, что такой подход наиболее логичен и позволит обеспечить стабильность регулирования конституционно-правовых отношений и соответственно поддержку наших избирателей к нормам Конституции Татарстана, - объяснил Альберт Хабибуллин.

То есть, если вкратце, действующего президента республики Рустама Минниханова предлагают и дальше называть президентом до новых выборов руководителя региона. Что же касается нового наименования, то раис с татарского языка переводится как «председатель».

Напомним, еще в 2015 году на пресс-конференции Владимир Путин отвечая на вопрос о переименовании главы Татарстана, ответил, что это дело самой республики и к выбору ее народа отнесутся с уважением.

В свою очередь 23 декабря 2022 года депутаты Госсовета Татарстана единогласно в первом чтении приняли законопроект о внесении поправок в Конституцию республики, согласно которым следующего руководитель региона будут именовать, как глава - раис.

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