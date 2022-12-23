Минниханов и Шаймиев прокомментировали предложение о переименовании должности президент Татарстана

Есть возможность того, что Рустам Минниханов проработает в статусе именно президента Татарстана до новых выборов. Фото: president.tatarstan.ru

В Госсовете Татарстана выступили с предложением о переименовании должности президента в главу – раиса. Это нужно сделать в соответствии с федеральным законодательством, согласно которому президент в стране может называться только глава государства, а не региона.

- Мы занимались выбором наименования главы пять лет – с 13 декабря 2000 года. Еще тогда поднимался вопрос о том, что в стране может один президент, Госдума не поддержала данное предложение. Через пару лет снова внесли новые законопроекты, после долгих дискуссией их в Госдуме также отклонили. И таких попыток только на моей памяти было три-четыре. Этот вопрос опять поднялся. Нужно, чтобы Рустам Минниханов работал как президент до истечения своих полномочйи, потому как его так народ выбирал. Далее мы должны найти общий язык с федеральным центром. Раис - подходящий вариант, он понятен для региона, - прокомментировал первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

Согласно проекту поправок в Конституцию Татарстана избранный именно как президент республики Рустам Минниханов будет так именоваться до окончания своего срока, то есть, по сути, до следующих выборов.

- Эта тема очень болезненная, непростая, но мы все равно должны двигаться вперед, принимать решение, - в свою очередь прокомментировал сам Рустам Минниханов. – То что по названию мы могли двигать, мы двигали. То, что два срока мы могли избирать президента республики по этому было видно хорошее отношение федерально центра к республике. Хотя оппонентов у нас было очень много и очень солидных. Но работу по сохранению наименования президента республики продолжали. Когда стало понятно, что это не получится, то начали искать другие пути. К сожалению, наверное, и моих усилий для этого было недостаточно, и наших депутатов. Мы не смогли отстоять, чтобы это было наше право, как назвать главу республики. Здесь не получилось, но вторая часть нам позволяет по своему назвать руководителя республики Я думаю нашу позицию дальше отстаивать не какими-то протестным путем, а законодательным. Я думаю, что двери там до конца не закрыты. Можно, конечно, и дальше ругаться с федеральным центром, но нам главное обеспечить в Татарстане высокий уровень качества жизни.

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