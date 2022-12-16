В Татарстане для запуска салютов в новогодние праздники организуют 713 площадок

С 19 декабря по 8 января в Татарстане вводится особый противопожарный режим. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в новогодние праздники для запуска салютов организуют 713 площадок. Об этом на заседании в Кабмине Татарстана рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по республике Сергей Сергеев.

Специальные участки будут находиться вдалеке от многоквартирных и частных домов, объектов ЖКХ и мест массового скопления людей. Связано это с тем, что на территории Татарстана с 19 декабря по 8 января вводится особый противопожарный режим.

Сергеев также отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности при особом режиме предусмотрены штрафы. Так, физическим лицам грозит штраф в 20 тысяч рублей, предпринимателям - 80 тысяч рублей, а юридическим лицам - 800 тысяч рублей.

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