В Татарстане подписан указ об особом противопожарном режиме с 19 декабря по 8 января

Органы местного самоуправления вправе дополнить список мест, где будет запрещено использовать пиротехнику. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане во время проведения новогодних мероприятий установят особый противопожарный режим, который будет действовать с 19 декабря по 8 января. Постановление об этом 7 декабря подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

В этот период запрещено использовать пиротехнические изделия 1-3 классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек. К ним относятся петарды, наземные батареи, ракеты, фестивальные шары, фонтаны и другие.

Так, их нельзя использовать в границах 500 метров от промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и топливно-энергетических комплексов, а также в радиусе 30 метров от объектов ЖКХ, сельского хозяйства, массового нахождения людей, дорог для машин, частных и многоквартирных домов.

Отметим, что органы местного самоуправления вправе дополнить список мест, где будет запрещено использовать пиротехнику.

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