Елочные базары в Казани будут работать до 31 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани открылись 19 елочных базаров, на которых горожане могут приобрести ели, сосны и пихты. Там продаются хвойные деревья, выращенные в питомниках и имеющие необходимые документы. В этом году цены на ели стартуют от 400 рублей, на сосны – от 450 рублей, на пихты – от 2,5 тысячи рублей. Делимся полным списком адресов, где можно купить ели, сосны, пихты в Казани вплоть до 31 декабря.

Адреса елочных базаров в Авиастроительном районе Казани

Улица Павлова, 1

Улица Гудованцева, 69/3

Адрес елочного базара в Вахитовском районе Казани

Улица Чехова, 2

Адреса елочных базаров в Кировском районе Казани

Улица Краснококшайская, 150/2

Улица Батыршина, 20

Адрес елочного базара в Московском районе Казани

Улица Декабристов, 114, 179

В этом году цены за ель стартуют от 400 рублей, за сосну – от 450 рублей, за пихту – от 2,5 тысяч рублей. Фото: Сергей ГАПОН

Адреса елочных базаров в Ново-Савиновском районе Казани

Улица Адоратского, 33А

На перекрестке улицы Адоратского и проспекта Ямашева (рядом с торговым центром «Имера»)

Улица Лаврентьева, 10

Адреса елочных базаров пихту в Приволжском районе Казани

Улица Зорге, 57, 68, 75

Улица Мавлютова, 17

Проспект Победы, 56

Улица Фучика, 49, 105А, 72

Адрес елочного базара в Советском районе Казани

Улица Родины, 33А

Те, кто не хочет ставить у себя дома елку, могут полюбоваться новогодней красавицей в парках столицы Татарстана. Ранее «Комсомолка» опубликовали подробное расписание открытия праздничных елок в общественных пространствах. Для горожан подготовили выступления Деда Мороза и Снегурочки, крио-шоу и хороводы.

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