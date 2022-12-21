Елочные базары в Казани будут работать до 31 декабря.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Казани открылись 19 елочных базаров, на которых горожане могут приобрести ели, сосны и пихты. Там продаются хвойные деревья, выращенные в питомниках и имеющие необходимые документы. В этом году цены на ели стартуют от 400 рублей, на сосны – от 450 рублей, на пихты – от 2,5 тысячи рублей. Делимся полным списком адресов, где можно купить ели, сосны, пихты в Казани вплоть до 31 декабря.
Улица Павлова, 1
Улица Гудованцева, 69/3
Улица Чехова, 2
Улица Краснококшайская, 150/2
Улица Батыршина, 20
Улица Декабристов, 114, 179
В этом году цены за ель стартуют от 400 рублей, за сосну – от 450 рублей, за пихту – от 2,5 тысяч рублей.
Фото: Сергей ГАПОН
Улица Адоратского, 33А
На перекрестке улицы Адоратского и проспекта Ямашева (рядом с торговым центром «Имера»)
Улица Лаврентьева, 10
Улица Зорге, 57, 68, 75
Улица Мавлютова, 17
Проспект Победы, 56
Улица Фучика, 49, 105А, 72
Улица Родины, 33А
Те, кто не хочет ставить у себя дома елку, могут полюбоваться новогодней красавицей в парках столицы Татарстана. Ранее «Комсомолка» опубликовали подробное расписание открытия праздничных елок в общественных пространствах. Для горожан подготовили выступления Деда Мороза и Снегурочки, крио-шоу и хороводы.
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