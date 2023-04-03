Радик перед всеми зрителями извинился и даже нашел силы сфотографироваться с гостями. Фото: Личный архив героя публикации

Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) должен был выступить на частном концерте в одном из ресторанов Набережных Челнов. Однако незадолго до выступления артист сломал два ребра и ключицу. Руководитель ВИА «Свет и тени» Сергей Майоров рассказал «КП-Казань» подробности произошедшего.

По словам Сергея Майорова, несмотря на травму, полученную Радиком, концерт все-таки состоялся. На сцене выступили ВИА «Свет и тени», поддержал коллегу и барабанщик Элвина Грея, который пел песни на марийском и татарском языках.

- Радик после БСМП приехал, несмотря на сильную боль: ему даже дышать тяжело было, еле разговаривал. Перед всеми зрителями извинился и даже нашел силы сфотографироваться с гостями. После чего уехал в Казань, - отметил Сергей Майоров.

Как рассказал Майоров, Элвин Грей получил травмы во время съемок клипа под песню «Уфтанма», который создавали для ресторана.

- Начало клипа было такое: Радик должен был на баге подъехать к ресторану, после чего пройтись по комплексу. Параллельно мы с ним хотели петь песню «Уфтанма». На первом этапе съемок он, к сожалению, не справился с управлением бага, тот завалился на бок. В результате Радик получил три перелома, - рассказал руководитель ВИА «Свет и тени».

Певец не справился с управлением бага, завалился на бок и получил три перелома. Фото: Личный архив героя публикации

Сергей Майоров отметил, что гости с пониманием отнеслись к произошедшему, концерт состоялся, зал был забит на 100%. При этом деньги абсолютно всем зрителям за концерт вернули.

- Радик полностью подготовил концерт, целый грузовик аппаратуры привез, целый день работала бригада из десяти человек, все подключала, выстраивала светомузыку. Он затраты понес колоссальные. Эти деньги, в лучшем случае на оплату персонала были, для него этот концерт был практически бесплатным, - отметил Сергей Майоров.

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