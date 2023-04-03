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НовостиЗвезды3 апреля 2023 4:56

Перед концертом в Набережных Челнах Элвин Грей сломал ключицу и ребра

Артист не смог выступить перед зрителями
Адам САГАЛ
Когда певец вышел на сцену, он еле говорил, сообщают очевидцы

Когда певец вышел на сцену, он еле говорил, сообщают очевидцы

Фото: принтскрин видео.

Популярный в Татарстане певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) сломал два ребра и ключицу перед частным концертом в одном из ресторанов в Набережных Челнах. Он вышел к зрителям и сообщил, что выступление не состоится. Как пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на очевидцев, артист «еле говорил».

За день до намеченного мероприятия в ресторане у Элвина Грея прошло два концерта в Набережных Челнах – в зале им. Сары Садыковой.

Ранее мы сообщали, что Элвин Грей выступил в Казани перед мобилизованными из Башкирии.

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