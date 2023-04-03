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НовостиЗвезды3 апреля 2023 6:18

Элвин Грей получил перелом ключицы на съемках клипа

Артист рассказал подробности инцидента
Адам САГАЛ
Автомобиль, которым управлял Радик, перевернулся

Автомобиль, которым управлял Радик, перевернулся

Фото: принтскрин видео.

Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал, как получил переломы, из-за которых ему пришлось отменить выступление в ресторане Набережных Челнов.

По словам артиста, форс-мажор случился во время съемок клипа. Автомобиль, которым управлял Радик, перевернулся. Фото с места происшествия - в нашем телеграм-канале.

- Придется скорректировать график концертов. Отменять ничего не буду, но несколько площадок придется перенести. Извиняюсь за предоставленные неудобства, надеюсь на понимание, - сообщил певец.

Ранее мы сообщали, что у Элвина Грея перелом ключицы и двух ребер. Накануне он вышел к зрителям в ресторане Набережных Челнов и извинился, что не сможет выступить. По словам очевидцев, артист «еле говорил».

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