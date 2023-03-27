Летнее расписание действительно до 28 октября. Фото: Алина НИЗАМОВА

С 26 марта по 28 октября 2023 года аэропорт Казани будет осуществлять авиаперелеты по летнему расписанию. Рассказываем, какие международные и внутренние рейсы открыты и куда можно полететь из Казани уже сейчас.

Международные рейсы из Казани

Самолеты из Казани в Турцию

Из Казани во время летнего полетного расписания будут осуществляться ежедневные рейсы в Стамбул. Кроме того, к ним добавляются новые рейсы по турецкому направлению: три раза в неделю в Бодрум и четыре раза в неделю в Даламан, а с 27 апреля впервые запустят прямые ежедневные авиарейсы из Казани в Анталью.

Самолеты из Казани в ОАЭ, Египет и Армению

Впервые в летнем сезоне будут выполняться рейсы в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, а также в Египет - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

По средам и пятницам будут выполняться рейсы в Белград, столицу Сербии. Вместе с тем увеличилось число перевозчиков в Ташкент, Узбекистан.

Авиарейсы в Ереван, столицу Армении, будут выполняться до пяти раз в неделю. Откроются также новые авиарейсы в Актау, и увеличится число вылетов в Астану (Казахстан).

Внутренние рейсы из Казани

В летнем сезоне из Казани будут выполняться авиарейсы в Томск, Грозный, Тобольск, Махачкалу, Иркутск и Новокузнецк. Дополнительно перевозчиками будут открыты перелеты в Красноярск, Владикавказ, Барнаул, Горно-Алтайск, Омск, Череповец и Абакан.

Желающие также смогут полететь в Калининград, Минеральные Воды, Псков, Оренбург, Саранск, Саратов, Пермь, Мурманск, Кемерово, Нижневартовск, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Барнаул, Новый Уренгой, Магнитогорск, Ярославль, Петрозаводск, Астрахань, Тюмень, Красноярск, Волгоград, Омск и Сургут.

В направлении Казань-Москва ожидается не менее 15-20 вылетов в сутки, а в Санкт-Петербург - порядка 10 вылетов в день. Южно-туристическое направление Казань-Сочи пользуется большим спросом, поэтому рейсы по нему также будут осуществляться несколько раз в сутки.

Куда временно нельзя полететь из Казани

В соответствии с указанием Росавиации из Казани временно нельзя полететь на самолете в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Где купить авиабилеты из аэропорта Казани

Купить авиабилеты можно на официальном сайте аэропорта Казани и в мобильном приложении воздушной гавани.

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