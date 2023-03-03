В апреле из Казани в Анталью откроются прямые ежедневные авиарейсы

Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 27 апреля из в Казани в турецкую Анталью откроются прямые регулярные рейсы. Перелеты будут осуществляться ежедневно на лайнерах Boeing 737-800. Программа полетов рассчитана до 28 октября 2023 года, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Напомним, ранее из Казани решили запустить прямые самолеты в Стамбул, а в феврале открыли перелеты из столицы Татарстана в Узбекистан. В апреле можно также будет полететь в Казахстан на еженедельном рейсе.

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