В апреле из Казани во Владикавказ впервые запустят прямые авиарейсы

Авиарейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 28 апреля из Казани во Владикавказ впервые запустят прямые авиарейсы. Перелеты будут осуществляться три раза в неделю.

Так, по вторникам и пятницам самолет будет вылетать из Казани в 7.50, а прибывать в аэропорт Северной Осетии в 10.45. Обратно из Владикавказа рейс отправляется в 20.05 и садится в татарстанском аэропорту в 22.55.

По воскресеньям из Казани судно вылетает в 16.30, а приземляется во Владикавказе в 19.25. Обратный полет начинается в 20.20 с посадкой в столице Татарстана в 23.15.

Авиарейсы будут выполняться на Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Время полета займет менее 3 часов, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Напомним, ранее стало известно, что в мае возобновятся прямые рейсы из Казани в Горно-Алтайск.

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