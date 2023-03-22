«Я не виновен»: Жителя Татарстана убившего девочку-инвалида приговорили к 17 годам колонии

Мужчине также придется заплатить матери убитого ребенка два миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Фото: Адель ХИСАМОВ

Верховный суд Татарстана поставил точку в запутанном деле об убийстве пятилетней девочки-инвалида, совершенном в поселке Васильево в мае прошлого года. В этом преступлении обвинили сожителя матери ребенка. При этом, по версии мужчины, к гибели девочки свою руку приложила именно ее мать.

Как правило, в своем последнем слове подсудимые стараются привести как можно больше доводов в свое пользу. Но на этот раз представший перед законом мужчина был отнюдь немногословен.

- Я не виновен, мне больше нечего добавить, - кратко заявил он. Напомним, мужчина считает, что именно мать виновата в гибели ребенка.

После чего, суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Напомним, сторона гособвинения требовала для мужчины 18 лет колонии строгого режима.

- Суд постановил: признать виновным и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - в итоге зачитал решение судья.

Вдобавок, мужчине еще и обязали выплатить матери убитого ребенка два миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Кстати, сама женщина не пришла на оглашение приговора своему бывшему сожителю. Да и среди родственников осужденного в зале был замечен лишь его брат, который исправно посещал каждое слушание по делу.

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО

Стоит отметить, что согласно материалам уголовного дела, которые были оглашены в суде, приговоренный страдает психическим и поведенческим расстройством на почве систематического пьянства - он состоит на учете у нарколога. В то же время, со слов гособвинителя, на момент совершения убийства ребенка мужчина был вменяем и осознавал фактический характер своих действий.

Напомним, что за неделю до трагедии, осужденный пришел к сожительнице отметить День Победы. Там же была и ее сестра. Во время застолья мужчина по пьяни поссорился с женщинами. По его версии, те сам на него накинулись и пытались чуть ли не выцарапать глаза, а он защищаясь схватил нож. Сестры же утверждают, что именно гость начал конфликт, схватил нож и напал на них, а они дали отпор, во время которого расцарапали ему лицо. Сами женщины получили ранения пальцев и кистей рук, когда пытались отобрать у мужчины нож. В итоге в отношении мужчины за такую поножовщину возбудили уголовное дело.

Спустя неделю после произошедшего он пришел к сожительнице просить прощения. Принес продукты и алкоголь. Парочка выпивала, но им мешала пятилетняя дочь-инвалид женщины. В тот день у нее было особенно сильный приступ эпилепсии, она кричала и плакала от боли. Мать пошла на кухню подогреть ей компот, чтобы хоть как-то успокоить. В это время она услышала из комнаты глухие удары. Женщина вернулась девочка притихла, она дала ей компот, и та уснула. Парочка продолжила пить, только спустя несколько суток женщина поняла, что ребенок мертв. Все это время она думала, что дочь спит из-за сильных лекарств. Экспертиза показала, что ребенок погиб от побоев, которые, как было доказано в суде, нанес обвиняемый.

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