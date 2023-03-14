Постоянно плакала и была избита до смерти: в Татарстане мать потребовала от обвиняемого в убийстве дочери-инвалида 2 млн рублей

Дело об убийстве ребенка рассматривается в Верховном суде Татарстана. Фото: Адель ХИСАМОВ

В Верховном суде Татарстана продолжается процесс по уголовному делу об убийстве пятилетней девочки-инвалида в поселке Васильево Зеленодольского района. В преступлении обвиняют сожителя матери ребенка.

- Прошу чая и немного сигарет, - заявил перед началом заседания мужчина, который сейчас находится под стражей, в камере СИЗО. С этим он обратился через адвоката к одной из присутствующих в зале суда женщин. Вообще к обвиняемому можно было подходить только строго через адвоката.

«ПОСТОЯННО В СТРЕССЕ»

- Прошу взыскать два миллиона рублей за моральный ущерб, - выступила в начале заседания мать погибшего ребенка. Текст своего иска она зачитывала с листка, который держала трясущимися руками.

Женщина объяснила, что до сих пор находится в тяжелом душевном состоянии.

- Я постоянно в стрессе и живу на таблетках. Мне очень плохо. А еще доченьке моей памятник надо поставить на могилу. В связи с этим, прошу суд взыскать с подсудимого указанную сумму за моральный ущерб, - заявила потерпевшая.

В свою очередь ее уже бывший сожитель вел себя спокойно. Без особых эмоций, но, тем не менее, категорично, выразил свое несогласие с поданным иском. Он до сих пор не признает своей вины.

- Считаю иск необоснованным, потому что я не убивал ее дочь. Уверен, что она сама ее избила и решила свалить вину на меня, - возразил мужчина.

Подсудимый категорически не согласен с иском. Фото: Адель ХИСАМОВ

Напомним, по версии следствия, 15 мая 2022 года подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, в доме сожительницы до смерти избил ее пятилетнюю дочь. Утверждается, что девочка из-за болезни постоянно плакала, чем жутко раздражала мужчину.

ТОЛЬКО НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПОНЯЛА, ЧТО РЕБЕНОК МЕРТВ

В тот роковой день девочка плакала особенно громко и долго. Ее мать, чтобы хоть как-то успокоить дочь, пошла на кухню подогревать ей компот. Там, по словам женщины, она вдруг услышала какие-то глухие звуки, а вернувшись в комнату, обнаружила ребенка перевернутым на живот. Это ее очень смутило, ведь дочка из-за инвалидности не могла сама делать такие движения. Ребенок попил принесенный матерью компот, и, как ни в чем ни бывало, уснула. Мать на этом успокоилась.

Женщина изредка обращала внимание на то, что ее дочь постоянно спит. Она подумала, что на нее так подействовало лекарство, которое выписал врач. Только на третий день мать поняла, что дочь мертва.

ПРОДАВЩИЦУ-СВИДЕТЕЛЯ МОГУТ ДОСТАВИТЬ В СУД ПОД КОНВОЕМ

За неделю до гибели девочки-инвалида в том самом доме едва не произошла настоящая резня. По словам матери девочки, тогда сожитель напал на нее и сестру. Женщины в один голос заявляют, что мужчина был сильно пьян и словил «белку», отчего и стал на всех кидаться.

Сам же подсудимый заверяет, что все было наоборот. Он не нападал, а оборонялся от сестер. Мол, сначала обозвали, а потом накинулись на него и расцарапали лицо. Женщины же отметили, что эти царапины мужчина получил потому, что они так защищались от него, когда он схватил нож.

Изучив все детали этой непростой истории, судья решил выслушать показания важного свидетеля – продавщицу магазина. Ее слова должны прояснить ситуацию. Но женщина не явилась на заседание, она всячески уклоняется от участия в процессе. В итоге дело может дойти до того, что этого свидетеля доставят в суд под конвоем. Пока же в процессе объявлен перерыв.

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