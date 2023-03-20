«Я не бил, а подошел успокоить»: для обвиняемого в убийстве девочки-инвалида просят 18 лет колонии

Мужчина не считает себя виновным. Фото: Адель ХИСАМОВ

В Верховном суде Татарстана прошли прения по делу об убийстве пятилетней девочки-инвалида из поселка Васильево Зеленодольского района. В этом преступлении обвиняется сожитель матери ребенка.

- Прошу признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Исковые требования потерпевшей прошу также удовлетворить в полном объеме, - выступила во время заседания гособвинитель.

Напомним, в качестве компенсации морального вреда женщина предъявила иск к уже бывшему сожителю на 2 миллиона рублей. Адвокат подсудимого выступил против этого.

- Виновность моего подзащитного не установлена. Я поддерживаю его версию, что потерпевшая сама могла убить дочь из-за того, что при воспитании больного ребенка ее нервы попросту сдали, - высказалась адвокат.

По версии обвиняемого, женщина в нетрезвом состоянии пыталась успокоить дочь, а затем сорвалась и избила ее, переложив вину на сожителя, «скорую» же она не вызывала так как не думала, что ребенок умрет от побоев.

«ТЫ МНЕ ИЗМЕНИЛА!»

Эта запутанная история началась за неделю до того, как погибла девочка-инвалид. Так, подсудимый 9 мая прошлого года приехал в гости к своей сожительнице. Она ждала его не одна, а вместе с сестрой.

Мужчина явился не с пустыми руками, а с двумя большими пакетами, набитыми продуктами и алкоголем. Хозяйка тепло встретила его.

- Он стал называть нас с сестрой чужими именами, а вскоре, со словами: «Ты мне изменила!» взял со стола нож и набросился на нас, - следует из показаний сестры матери убитого ребенка.

По словам женщины, они пытались отнять нож у мужчины, в результате чего расцарапали ему все лицо. Сам же подсудимый утверждает обратное.

- Они до того напились, что стали оскорблять меня, называя лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, а затем и вовсе накинулись и расцарапали лицо. У меня же не оставалось выбора, кроме как защищаться от них, и я взял под руки первое, что попалось. А иначе, они бы мне глаза выцарапали, - пояснил на суде обвиняемый.

К слову, в ходе этой поножовщины сестры получили резаные раны пальцев и кистей рук. На основании этого в полиции возбудили в отношении мужчины уголовное дело за угрозу убийством и причинение вреда здоровью легкого и средней степени тяжести. На этом, казалось бы, пора прекращать всяческое общение. Но всего через несколько дней все обиды были забыты.

РЕШИЛ ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

Подсудимый вернулся в тот самый дом, чтобы просить прощения у сожительницы. По пути купил продуктов и спиртное.

- 15 мая он явился в дом с продуктами и алкоголем, чтобы попросить прощения. В этот день у пятилетней дочери потерпевшей был сильный приступ эпилепсии, в результате чего она сильно плакала и кричала. Потерпевшая ушла на кухню готовить ей компот и услышала, как из комнаты донеслись три глухих звука, похожих на удар кулаком. После этого девочка перестала плакать, а вернувшаяся через 30 секунд в комнату мать увидела дочь перевернутой на живот. Подсудимый в этот момент стоял возле ребенка и, с его слов, пытался успокоить его, - рассказала гособвинитель на суде.

КУПИЛИ ВИНА НА ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ

Что именно происходило дальше известно лишь участникам трагедии. Вот только их показания диаметрально разнятся. Так, по словам матери, дочь была жива как минимум еще сутки, поскольку все это время спала и издавала характерное сопение во сне. Женщина также утверждает, что видела на лице ребенка гематомы, на глазах полопанные капилляры, а на губах кровь. Со слов матери, она не могла никому позвонить, потому как сожитель отобрал у нее мобильный телефон.

- Какая же она лживая! За 30 секунд я бы не успел нанести ребенку такие травмы! Если бы я действительно это сделал, то от пятилетней девочки живого места не осталось. И потом, почему, услышав удары, потерпевшая сразу не прибежала, а продолжила греть компот? А еще, как она могла увидеть полопанные капилляры, если ребенок все время спал? И самое главное, почему, увидев травмы, она не вызвала ни полицию, ни «скорую»? – следует из показаний обвиняемого.

Было установлено, что спустя некоторое время парочка купила на пособие ребенка-инвалида коробку вина и продолжила вместе выпивать. В свою очередь детализация звонков с телефона матери убитой девочки показала, что с него были совершены вызовы ее брату и уже взрослому сыну.

Точку в этой запутанной истории должен поставить Верховный суд Татарстана.

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