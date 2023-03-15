Заражение произошло от покупного корма? В Россельхознадзоре Чувашии прокомментировали инцидент с сибирской язвой

Точную причину заражения обещали объявить после проведения проверки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области совместно с прокуратурой республики начало проверку по факту заражения двух людей сибирской язвой. Они были выявлены у граждан, участвовавших при убое больного крупного рогатого скота, не вакцинированного против сибирской язвы.

- В настоящее время устанавливаются пути заноса инфекции и факта продажи зараженных мяса и продуктов из него, чтобы предотвратить дальнейшее распространения сибирской язвы среди животных и людей, - сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Предполагается, что местные жители заразились, поранившись во время забоя животного, которое, по версии некоторых СМИ, в свою очередь, могло заболеть от покупного корма с сибирской язвой.

В пресс-службе Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области «КП-Казань» эту информацию не подтвердили.

- Точные причины будут известны только после проверки, о результатах которой сообщим дополнительно, - сообщили в управлении.

Напомним, в Цивильском районе Чувашии два человека были госпитализированы в местную больницу с сибирской язвой. Диагноз подтвердился при лабораторных условиях. По словам главы Чувашии Олега Николаева, состояние пациентов средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

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