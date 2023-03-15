Сын просил помиловать отца: в Татарстане вынесен приговор мужчине, закопавшему тело бывшей жены под качелями

В день убийства супруги встретились на даче для раздела имущества
Фото: Дмитрий ТОРГАЧ
В Тукаевском районе Татарстана вынесен приговор по делу о жестоком убийстве женщины, тело которой закопали под качелями.
Преступление произошло в августе 2022 года. Тогда в розыск была объявлена 50-летняя жительница Набережных Челнов. В ее поисках участвовали полицейские, волонтеры, родственники, в том числе бывший муж. Найти женщину не удавалось, но в какой-то момент следователи вышли на след подозреваемого – им и оказался экс-супруг пропавшей. Мужчина сознался в содеянном.
Страшную находку 26 августа обнаружили на территории СНТ «Санарь» под Набережными Челнами – тело женщины было закопано на дачном участке. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По материалам следствия, супруги развелись после 12 лет брака и занялись разделом нажитого имущества. 19 августа они встретились на даче, тогда 49-летний мужчина передал бывшей жене 900 тысяч рублей, чтобы выкупить свою долю. Женщине показалось этого недостаточно, она попросила еще 600 тысяч рублей. После этого челнинец и совершил преступление – сначала он ударил кулаком экс-супругу, а затем принялся душить. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, бывший муж закопал ее тело здесь же – на дачном участке. Сверху положил детские качели.
На судебном заседании мужчина заявил, что не хотел убивать жену. Несмотря на это, гособвинитель запросил для него девять лет лишения свободы.
- Он осознавал, что его действия могут повлечь смерть женщины. Нанес не менее четырех ударов по лицу и плечу, после чего последняя упала на диван. Затем подсудимый стал с силой сдавливать локтем шею жертвы, - отметил на заседании представитель прокуратуры.
Адвокат подсудимого ходатайствовал переквалифицировать дело на «Причинение смерти по неосторожности», а сын пары и вовсе просил помиловать отца – он простил родителя за убийство матери.
В результате суд вынес решение – восемь лет колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.
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