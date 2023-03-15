Сын просил помиловать отца: в Татарстане вынесен приговор мужчине, закопавшему тело бывшей жены под качелями

В день убийства супруги встретились на даче для раздела имущества Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Тукаевском районе Татарстана вынесен приговор по делу о жестоком убийстве женщины, тело которой закопали под качелями.

Преступление произошло в августе 2022 года. Тогда в розыск была объявлена 50-летняя жительница Набережных Челнов. В ее поисках участвовали полицейские, волонтеры, родственники, в том числе бывший муж. Найти женщину не удавалось, но в какой-то момент следователи вышли на след подозреваемого – им и оказался экс-супруг пропавшей. Мужчина сознался в содеянном.

Страшную находку 26 августа обнаружили на территории СНТ «Санарь» под Набережными Челнами – тело женщины было закопано на дачном участке. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По материалам следствия, супруги развелись после 12 лет брака и занялись разделом нажитого имущества. 19 августа они встретились на даче, тогда 49-летний мужчина передал бывшей жене 900 тысяч рублей, чтобы выкупить свою долю. Женщине показалось этого недостаточно, она попросила еще 600 тысяч рублей. После этого челнинец и совершил преступление – сначала он ударил кулаком экс-супругу, а затем принялся душить. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, бывший муж закопал ее тело здесь же – на дачном участке. Сверху положил детские качели.

Прокуратура просила более серьезное наказание

На судебном заседании мужчина заявил, что не хотел убивать жену. Несмотря на это, гособвинитель запросил для него девять лет лишения свободы.

- Он осознавал, что его действия могут повлечь смерть женщины. Нанес не менее четырех ударов по лицу и плечу, после чего последняя упала на диван. Затем подсудимый стал с силой сдавливать локтем шею жертвы, - отметил на заседании представитель прокуратуры.

Адвокат подсудимого ходатайствовал переквалифицировать дело на «Причинение смерти по неосторожности», а сын пары и вовсе просил помиловать отца – он простил родителя за убийство матери.

В результате суд вынес решение – восемь лет колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

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